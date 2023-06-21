「抖音男神」網紅耀樂昨（20日）爆料，16歲時遭炎亞綸偷拍性愛影片，事後遭外流，讓他身心俱疲，刪光IG照片，不過兩人對話也被挖出來，當時性愛畫面被外流後，炎亞綸還驚問：「為什麼！你這影片哪裡來的！？」

耀樂當時在IG寫下：「影片是我的前任，從來不知道他有拍過影片」，因為他劈腿而分手，對方曾要求復合，但他真的無法接受劈腿，未料，事後卻看到性愛影片，讓他崩潰，「在朋友們的幫助下，才逐漸穩住情緒...真的不了解為什麼大多數的人都要檢討被害者」。

同時，耀樂貼出和男友的對話，但對方卻是先被問「為什麼！你這影片哪裡來的！？」耀樂則反問：「我要問你，你怎麼反問我？」對方表示：「我完全不知道怎麼會外流」，還問他「這是什麼軟體？」耀樂氣炸：「這是你手機的，男一也是你，你怎麼就把它放出去？」

對此，耀樂在21日中午12點開記者會，悲痛透露自己是在16歲時與炎亞綸認識，當時他在睡覺時就感覺到炎亞綸直接將生殖器插入自己身體，即使他嚴肅的向對方拒絕，加上身形瘦小無力反抗，但對方仍沒停止，事後他只能自我催眠這是情侶間該有的行為，之後指出首次拍攝性愛影片在炎亞綸的天母住處，當年他發現後就拒絕對方，而炎亞綸也給予承諾不會再犯，沒想到2018年中秋節前夕發現他與炎亞綸性愛影片外流，事件爆發後更傳出找黑道恐嚇，即使炎亞綸在社群解釋及道歉，他認為是混淆視聽也將提告。。

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