明（22）日就是端午節，不少人會吃粽子應景，一名網友表示，他最不能接受粽子裡包香菇，問網友覺得粽子裡最不該出現什麼食材？不少人指栗子、蛋黃和花生，網友認為這3種食材單吃都很好吃，但不適合包在粽子裡。

原PO昨（20）日於PTT八卦版出，端午節要到了，他最怕餡料含有香菇，整個粽子都會有香菇的臭味，他問「大家覺得粽子裡面最不該出現什麼食材？」

貼文引發網友討論，多數人點名3樣食材，包括栗子、蛋黃及花生，並表示單吃都很棒，但放在粽子裡完全不行，「栗子才不該出現，邪門歪道」、「栗子是甜的東西，我真的不知道放鹹肉粽裡面幹嘛」、「栗子單吃很棒，放粽子很差」、「栗子成本又高，口感也不搭」、「絕對是花生」、「花生真的好難吃」、「蛋黃，難吃死了」、「栗子跟蛋黃根本嘔嘔嘔」、「蛋黃啦！吃起來乾得要死」。

另也有其他人提到菜脯、蝦米和油蔥，「菜脯才是邪惡的東西」、「加菜脯根本想毀滅世界」、「菜脯，超破壞口感」、「蝦米真的不行啦」、「油蔥很臭」。