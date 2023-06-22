2023台北羽球公開賽進行期間剛好遇到端午連假，22假期第1天，熱情球迷湧進比賽場地台北市立大學天母校區體育館，給地主選手帶來許多能量，戴資穎有不少死忠球迷大聲喊著很有創意的應援，為比賽製造輕鬆氣氛。

羽協表示，因為場館租借檔期，今年台北羽球公開賽移師北市大天母體育館，由於需要隔出練習場地，該區域也無法販售門票，因此每日僅有大約2000張門票，且5月21日開始售票沒多久，周五到周日的票券就迅速秒殺，這幾天比賽也可以看到許多球迷在戴資穎比賽結束後守候在場館等著合照、簽名，然後再回到場內繼續欣賞賽事。

對於球迷的熱情，台灣選手也都收到滿滿能量，在國際賽也會聽到熟悉語言加油的戴資穎，表示在台北比賽，大家的加油聲從四面八方而來，國際賽則是自己有幾位厲害的球迷會跟著她的賽程到現場，比較集中在某一區域，感受還是有點小小不同，而台灣球迷透過轉播或是到國外看比賽，也體驗到不同地區球迷的加油方式，從以往比較含蓄的加油變得越來越不含蓄，也帶動更多人一起，他也很感謝大家的熱情。

戴資穎揮手向球迷打招呼。（鄭任南攝）