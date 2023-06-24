端午節傳統就是吃粽子，粽子雖然好吃，卻有高熱量、油膩及不易消化等缺點，搭配當季的綠竹筍食用，卻可以幫助消化。「綠竹筍博士」的五股筍農吳國池則傳授挑筍秘訣「白、彎、短、肥」，他表示，筍底色代表當日鮮採、外形略彎似牛角、筍身要短胖肥大、筍殼光滑略帶金黃色，這才是優質筍的保證。

農業局指出，綠竹筍是新北健康三寶，有「低熱量、低膽固醇、高纖維」的特性，剛好是搭配肉粽最好的農產品，不管是莎拉涼筍或綠竹筍排骨湯，去油解膩、幫助腸胃蠕動的特性，很適合搭配肉粽一起食用，中和高熱量、高油脂、高膽固醇的高負擔，也是端午節應景組合。

除了挑對好筍，五股區農會總幹事姚舜仁表示，綠竹筍最好的料理方式就是不料理，將綠竹筍洗淨後用冷水煮，水滾後轉小火續煮40分鐘關火，期間不要開蓋，變涼後取出放進冰箱，便能享用原汁原味的綠竹筍，無論是沾醬或原味都好吃。

農業局表示，綠竹筍多生長在新北淺山地區，民眾連假不妨到郊區走走，避暑之餘親近自然，並將最新鮮的綠竹筍帶回家，此外，產區農會也有真空熟筍、筍包、筍乾、綠竹筍香腸、竹筍雞等多元產品，提升產業附加價值，盼民眾以實際行動支持在地小農。