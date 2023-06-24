結婚前要好好想清楚，一名女網友分享，和老公交往3個月就閃婚，婚後問題一堆，不僅婆婆態度180度大轉變，老公還疑是媽寶男，然後兩人性事也不合，讓她超崩潰，感覺自己被騙婚了，引起網友熱烈討論，不少人吐槽說，既然可以閃婚，也可以閃離，趁著沒小孩趕快逃啊！

一名女網友近日在Dcard上分享，她跟老公在同間公司工作，雖然老公不是公司最高、最帥的，但是因為兩人相處起來很自在，加上老公對她很好，因此沒有多久兩人就正式開始交往，且不到3個月就閃婚。

女網友表示，和老公變成情侶沒多久，對方就說過去曾在感情中受傷很深，因此希望這段感情不是玩玩的，希望能盡快走向婚姻，所以他們很快就見了彼此的家長，最後就這樣結婚了，沒想到婚後一切都變了。

女網友指出，婚前婆婆對她非常好，但是婚後她搬進婆家，婆婆完全變了一個人。除此之外，她也意外發現老公疑似是媽寶男，某天老公休假，她怎麼找都找不到對方，在家裡找了一圈才發現老公睡在婆婆的床上，讓她覺得超級奇怪。最慘的是，兩人的性事也超不合，每一次激戰老公都秒射。原PO崩潰地說，她現在感覺是被騙婚的，很懷疑當初這麼快就結婚是對的嗎？

貼文引起網友討論，「只能怪自己太天真囉！趁沒小孩離婚吧」、「反正都閃婚了，閃離應該也不難吧」、「你當初真的昏頭了，現在可以選擇離婚逃」、「快笑死，衝動的下場」。