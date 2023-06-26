奈良公園以鹿聞名，是奈良最有名的景點，知名旅遊部落客魚漿夫婦表示，近日日本出現全球首起感染Oz病毒死亡的個案，感染途徑疑似被蜱蟲叮咬，提醒網友到日本奈良公園，千萬不要用手觸摸鹿的身體，因鹿身上有大量的蜱蟲，「蜱蟲數量是你想像的100倍」。

日本厚生勞動省23日表示，茨城縣一名70歲婦女去年因心肌炎死亡，經調查疑似遭蜱蟲叮咬而感染Oz病毒，也是全球首起因感染Oz病毒死亡的個案。魚漿夫婦昨（25）日於臉書粉專轉發一則貼文，內文提到日本奈良公園的鹿，身上有大量的蜱蟲，「鹿身上的蜱蟲數量是你想像的100倍」，觸摸鹿等同於把蜱蟲帶到身上。

根據日本厚生勞動省官網公布的資料，疑因被蜱蟲叮咬感染Oz病毒死亡的個案是住茨城縣的70多歲婦女，患有高血壓、血脂異常等慢性病，無出國旅遊史，就醫前出現全身不適、食慾不振、嘔吐、關節疼痛、發燒39度等症狀，到院檢查發現右側股溝有蜱蟲叮咬痕跡，懷疑遭節肢動物傳播而感染Oz病毒，住院治療第26天突心室顫動死亡，死因為心肌炎。

日本《NIID國立感染症研究所》網站顯示，目前Oz病毒沒有有效藥物，只能做症狀治療，也沒有明確的證據顯示感染途徑，但有可能通過蜱蟲叮咬感染，感染到Oz病毒會有4大症狀，包括食慾不振、嘔吐、關節痛和發燒到39度等，最後死於心肌炎。