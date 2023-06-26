台南市本土登革熱疫情持續升溫，今天新增的4例，都集中在疫情熱區的仁德區，累計已達58例。另外，上周善化區出現的1例確診病例，經疾病管制署檢驗後，發現該病例的基因定序結果，與本土首例個案相同，顯示疫情並未擴散。

台南市登革熱防治中心表示，新增的4例登革熱病例，年齡介於55歲至74歲，除1例由診所或醫院通報確診外，其餘都由防治中心擴大採檢發現。目前防疫人員已立即進行個案居住地及工作地的戶內外化學防治作業，同時也加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，期能降低疫情擴散風險。

防治中心還說，已接獲疾管署通知，上周善化區本土病例的基因定序結果，與本土首例個案相同；值得欣慰的是，善化區經持續擴大採血後，至今所有採血結果均是陰性，代表透過診所高警覺性的通報，已及時遏阻病毒入侵社區。

防治中心認為，目前的本土登革熱案例分布在全市6個行政區，包括：疫情熱區的仁德區有42例，緊鄰仁德區的東區有11例，永康區2例，善化、安南及北區各1例，合計58例，病毒均屬第一型，研判都是同一波感染。

防治中心強調，自從暴發本土登革熱疫情以來，儘管市府各局處與市民齊心動員清除孳生源，但仍發現有許多病媒死角，例如天溝、狹窄防火巷等；針對家戶民眾及防疫人員無法觸及的地點，防疫中心除與市府消防局合作出動無人機空拍外，還適時針對高處天溝積水處及防火巷投擲防治乳塊，希望能及時抑制孑孓的生長。

另外，為能積極找出潛在病例，防治中心從6月26日至7月2日也持續在成功里活動中心（仁德區成功里保華路245號）設置擴大採檢站，服務時間上午8點30分至11點30分及下午2點至5點；並在善化衛生所（善化區中山路200號）設立採血站，時間為6月26日至6月30日的上午8點30分至中午11點30分及下午2點至5點；以及在北區衛生所增設一處擴採站，地點是北區西華街50號，時間為6月26日至6月28日的上午9點至中午12點及下午2點至5點。請有疑似登革熱症狀且有仁德區成功里、仁和里、東區東智里、大智里、善化坐駕里及北區公園里活動史的市民，盡速主動前往接受篩檢。

台南登革熱仁德善化病毒