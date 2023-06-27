台北市副市長李四川日前因北藝（臺北表演藝術中心）賠償款一案，未派員出席記者會，和民眾黨黨團槓上。然而李昨（26日）晚卻突然PO出一張和民眾黨台北市議員林珍羽的合照，並表示，兩方已經把話說開，日後民眾黨舉辦與市政有關記者會派員參加，促市府和議會溝通。對此，大量網友都動容了，連柯粉也留言，「這才是我們想要的政治文化。」

李四川昨夜在臉書上突擊貼出和林珍羽一起吃麵線的照片，讓網友相當震撼。他稱自己中午約了民眾黨張志豪議員、陳宥丞議員及民衆黨議會黨團劉主任，晚上又和林珍羽同時參加好友聚會，兩邊就相互立場進行溝通，並強調「該說的話都說了，雙方也都充份理解彼此的立場。 」

台北市副市長李四川26日在臉書PO出和民眾黨議員林珍羽聚餐的照片。（圖取自李四川臉書）

對於近期和民眾黨之間的紛爭，李四川表示，台北市政府會尊重議長的裁示，且日後議員所舉辦與市政有關記者會，府方會派員出席，促進府會溝通，一起為市民的福祉打拚。

對於李四川高EQ化解北市府和民眾黨間的問題，白營議員張志豪也在臉書發文回應，希望在市政議題上朝合作解決問題的目標來做，政治角力對他而言是其次的事情，市民的權益、程序的正義，才是最在乎的事情。並指出，「那些想害台北市民賠掉更多納稅錢的議員們，你們別想脫離戰場？ 一個都別跑。」

民眾黨林珍羽也在臉書轉貼李四川的文章，並寫下「一起打拼」四字，也有大量網友來按讚；同時她也到李的臉書下面留言，「府會和諧；為民造福」。

此外，還有大量網友為李四川的高情商及促成府院和解表示相當感動，紛紛留言「相互溝通就是好事」、「妥善溝通更能合作完成市政，謝謝副市長」、「立場不同講開就好，這樣的府會關係很好，市民高度讚賞！」、「這才是領導者的典範」、「副市長川伯就是人民心中為官者的好典範！」、「我要把我之前罵川伯的文刪掉」、「身為柯文哲支持者，看到李副市長這樣做法真的很感動」。