華爾街日報周二引述知情人士消息指出，美國正在考慮向大陸出口人工智慧晶片設下新限制，且最快有可能在7月中就會實施，使得輝達與超微的股價在盤後下跌2%左右。

早在去年9月，美國商務部就已宣布禁止輝達與超微向大陸出口兩款用於人工智慧領域的頂級晶片，而輝達則為了鞏固大陸市場，將向大陸提供一款符合規定的A800人工智慧晶片，並在今年初調整旗艦H100晶片的細節，同樣是避免誤踩紅線。

然而最新消息指出，美國可能升級人工智慧晶片的出口禁令，考慮禁止改良版A800晶片在取得許可證之前向大陸銷售，且最快7月中就可能實施。此事讓輝達盤後下跌2%，超微也出現1.5%的跌勢。

若此事成真，輝達營收將再次面臨打擊，執行長黃仁勳先前曾多次強調，理論上要在台灣以外的地方製造晶片，是可行的，但大陸市場是無可取代的，並稱拜登政府的出口管制措施，已經讓輝達的雙手遭反綁。

大陸是全球最大半導體消費國，更是人工智慧領域的主要競爭者，大陸市場（包括香港）的營收約占輝達總營收的2成，但後續潛力讓黃仁勳難以忽視。