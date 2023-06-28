一名新婚人妻抱怨，最近和老公打算買房，討論要登記在誰的名下，老公二話不說表示「共同持有」，她認為頭期款和貸款都是兩人一起繳，貸款人是她，應該登記在她名下才合理，還嗆如果老公堅持共同持有，不如趁早離婚。許多網友酸爆「婚後財產都共有了，還在誰名字，無聊又無知！」

一名女網友在臉書《匿名公社》發文指出，最近跟老公剛結婚，在看房子打算買房，她問老公「房子登記誰的名字？」老公回「共同持有」，她坦言聽了很失望，認為頭期款和房貸是兩人一起繳，貸款人是她，應該登記她的名字才合理，「而且都結婚了，為什麼要登記共同持有，這樣以後會很複雜。」

原PO向爸媽抱怨此事，他們也不太高興，認為房子一定要登記在女方名下，是老公給另一半的保障及安全感，並嗆聲表示，如果老公堅持他的想法，離婚比較好，「我們才結婚沒多久，沒有共同財產和小孩，離婚比較簡單，早點斷捨離是好的。」

許多網友看了都罵翻，「婚後財產都共有了，還在誰名字，看了比較爽嗎？無聊又無知」、「你還是放手吧！別害人了」、「快離吧！別猶豫，你不值得擁有他」、「開口閉口就是要占便宜，覺得老公不愛妳，那趕快放生，找一個夠愛妳的人啊！」

也有網友酸，「有本事自己全額買房」、「請你們離婚，然後自己買房，這樣最有保障」、「男女平等說那麽久了，女的要保障，男的就不用了嗎？」