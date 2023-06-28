前總統府發言人Kolas Yotoka今（28）日遭爆涉入不倫戀，對象是去年競選花蓮縣長期間，負責貼身保護她的李姓人夫隨扈，Kolas今向總統蔡英文請辭獲准。李男的妻子稍早發文透露，在上次的花蓮縣長選舉，他們家全力輔選Kolas，沒想到獲得的回饋的卻是Kolas與她老公有不正常男女關係，並且冷靜地下指導棋要她老公趕快處理掉這段婚姻，她更直指Kolas一開始就知道她老公是有婚姻的人，請民進黨「還我老公」。

Kolas Yotoka今遭爆涉入不倫戀，Kolas對此表示，週刊接獲的爆料多處經過剪接、誇大，她並不知道對方婚姻的真實狀況，也從未有踰矩或親密的行為。

然而，李男妻子下午於臉書po文直言，Kolas一開始就知道她老公是有婚姻的人，但仍不顧倫理道德，破壞其家庭，完全沒有愧疚感。且她老公原是陽光好男人，最後竟數度威脅她，還稱為了要保護kolas，他對外打死都不會承認。

李男妻子呼籲總統蔡英文和民進黨主席賴清德主持公道，並直指kolas到現在還在公開說謊，說她不知道李男的婚姻狀況，還說兩人沒有親密行為，「可以縱容她這樣混淆視聽嗎？」她稱kolas雖已辭總統府發言人一職，但她「還是民進黨員」，請民進黨「還我老公」！