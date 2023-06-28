男星陳建州（黑人）近日遭大牙（周宜霈）指控性騷擾事件，他第一時間否認，隔天陳建州連同妻子范瑋琪發出律師聲明稿，要求大牙賠償1000萬元，還要大牙在臉書上道歉，大牙卻絲毫不退縮表示「法院見」，模特兒郭源元也指控被黑人性騷，有人發現兩人共通點都是黑人主動要求「親我一下」。

大牙27日在臉書發布長文，內容描述11年前她和黑人陳建州去香港錄節目，準備梳洗時黑人突然來她房間，並且背後環抱住她，拒絕對方後黑人回應「妳又沒試過，試過了搞不好妳會喜歡！」大牙表示只把他當哥哥，黑人卻說「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」大牙雖然傻眼但還是以等一下有人要來拒絕對方，沒想到黑人要求「好啦！既然妳很累那就算了，那妳親我嘴巴一下我就走」。

模特兒郭源元透露因公益和黑人認識，當初黑人希望她在社群平台能放上品牌穿搭照，因此約她去辦公室拿商品，突然黑人從身後環抱住她，接著坐上辦公椅，郭源元欲起身卻被黑人按住並要求「妳先親我一下，妳先親我一下。」第二次她與黑人約在大馬路上，最後卻被黑人載回家中，並抓著郭源元丟進房間床上，最後她靠大哭才逃過一劫。可以發現這兩位指控的內容中，黑人都是從後面環抱，並且要求親吻。

而黑人對大牙的指控表示毫無根據、全屬虛偽不實，他行事坦蕩，如果有行為缺失絕對願意積極面對，並已提出民事訴訟，目前黑人尚未針對郭源元說法做出回應。

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