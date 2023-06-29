印尼雅加達留台聯誼會秘書長邱輝盛率領2023年海外青年台灣觀摩團共145名僑生，前往桃園市永平工商進行見學旅行並體驗實作課程，校方也安排30名印尼僑生學長姐接待，青年交流同時也讓遠道而來的印尼青年體驗台灣技職課程模式。

永平工商表示，印尼僑生海外參訪團28日來到永平校園交流體驗，除讓參訪學生有機會瞭解不同國家的文化差異外，也讓印尼僑生體驗台灣技職學校的實作課程，在交流中，永平工商教師展現不同國家的教學風格與思維，強化印尼僑生對台灣的友好印象。這次交流活動由永平餐飲科教師群帶領印尼學生製作台灣珍珠奶茶與義大利鄉村燻雞披薩。

印尼海外青年台灣觀摩團共145位僑生，28日前往桃園市永平工商進行見學旅行並體驗實作課程。（永平工商提供／蔡明亘桃園傳真）

印尼學生分享，在印尼從來沒上過這種專業的實作課程，親自操作還能馬上享受成果，感覺非常新鮮、有趣，最令人期待的就是能親手調製出道地的珍珠奶茶，奶茶香和Q彈珍珠，和印尼的珍珠奶茶截然不同，非常好喝，他們現在於印尼每周會上2節華語課，對日後來台就學相當有興趣。

永平工商校長胡劍峯表示，校方107學年度開始辦理僑生建教班，今年已邁入第6年，去年與今年僑生都滿招，學校對遠道來台求學的僑生端出滿滿優惠，包括就學期間免費住宿、實習期間每月住宿費補貼1000元，還送全套制服、體育服及寢具等。

胡劍峯也說，校方也與優質大學和廠家合作，共同規畫完整的升學與就業管道，讓僑生在台灣無後顧之憂穩定就學。