黑人陳建州遭女星大牙指控多年前兩人到香港出差時，黑人曾到她飯店房間性騷擾她，而黑人與老婆范瑋琪第一時間否認指控，並向大牙提出民事訴訟，女星郭源元也爆曾被黑人帶回家中強壓，范瑋琪發聲表示家中只有一張床，懷孕期間很少出門反駁郭源元說法，不過卻有人發現范瑋琪懷孕期間不止出門5次。

范瑋琪是2014年8月24日宣布懷孕，回顧她懷孕時的貼文，可以發現范瑋琪在2014年時曾參加姊妹淘聚會、生日趴，圖片當中沒有黑人，而且還有單獨與好友的自拍，外出行程疑似並非黑人都陪在身邊，除此之外她當時也到錄音室準備專輯、拍廣告等，孕期仍有許多行程。對此網友表示：「孕婦健忘是正常的，體諒一下好嗎」、「有規定不能同一天完成嗎？」、「笑翻，各種偵探都出山了」、「就不能說錯一次嗎」。

范瑋琪2014年外出貼文。（圖／范瑋琪微博）

范瑋琪今（29）日為丈夫陳建州發聲，表示從懷孕開始每時每刻都待在家中，中間只有5次出門，而且外出時黑人都在，兩人幾乎形影不離，打臉郭源元的「帶回家強壓」說法，她說舊家只有一張床，媽媽和婆婆都住在樓下，每天會輪流來家裡照顧她，且黑人一直以來都滴酒不沾，在她懷孕期間也不可能喝酒。

范瑋琪2014年曾和媽媽兩人一起外出吃飯，5月底還飛到北京出席活動。（圖／范瑋琪微博）

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