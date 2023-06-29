韓國男演員李政宰2021年以《魷魚遊戲》紅遍全世界，還奪下美國演員工會獎、獨立精神獎、艾美獎影帝寶座，近日他確定接演續集，外界盛傳演一集便可拿100萬美金(約13.2億新台幣)，等於演完13集賺進1300萬美金(約4.4億新台幣)，可見片方相當重視他，沒想到被爆料替有吸毒前科的T.O.P牽線接戲，引起韓網罵聲連連。

《魷魚遊戲》第二季近來公布卡司，第一季的李政宰、魏嘏儁、李秉憲、孔劉等男性主要演員全數回歸，還加入任時完、朴成勳、姜河那、梁東根等新面孔，此外，片方29日在IG更新劇本圍讀照，也曝光前BIGBANG成員T.O.P(崔勝鉉)、朴圭瑛、金施恩以及女團IZ*ONE前成員曹柔理等人，陣容相當堅強。

不過根據韓媒《Dispatch》報導，李政宰疑似介入《魷魚遊戲》選角，把T.O.P拉進劇組，並指出之所以這麼做，與兩人私交有關，不僅過去多次幫忙喬戲約、2014年與大象集團千金李世玲在首爾漢南洞約會，便選在T.O.P的高級豪宅，後來眼見T.O.P捲進大麻案，曾出手救援，還想把對方簽進自家經紀公司。

對此，T.O.P的經紀公司不願正面答覆，僅表示：「除了Netflix的回應外，不能發表任何立場。」，李政宰的經紀公司Artist Company則發出聲明駁斥，表示演員人選是導演跟製作公司的權限，強調：「李政宰對《魷魚遊戲》投入很大的心力，其他演員亦同，且角色皆是通過試鏡爭取到的」，明確否認插手演員人選。

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