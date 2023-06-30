藝人陳建州接連遭大牙及郭源元指控性騷，不過他否認所有犯行，並揚言向大牙提告及求償1000萬，名嘴許聖梅稍早發文，指出有人只要遇到危機，總會用同套「陸海空」模式處理善後，即便這次也不例外，雖沒有指明對姓在說誰，但由於時機敏感，讓人推測對象應該就是陳建州及范瑋琪夫妻。

許聖梅指出陳建州及范瑋琪夫妻倆，遇到危機總慣用同一套「陸海空」處理模式，首先，就是出動「陸軍」，先用提告嚇阻對方也嚇媒體，但通常這招不見成效，還會反噬自己，此外，就是出動「海軍航空母艦」，畢竟枕邊人最了解自己的柔性勸導，未料卻遭改口的朋友打臉，最後則是出動空軍，把過往做過的善事及感人肺腑的故事再次挖出來，讓外界相信「人性本善」的道理，但同一時間也會出現無情攻擊受害者的文章。

許聖梅指出對某些有權勢有錢又有話語權的人而言，就是想讓台灣社會領教怎樣才是真的「黑白配」，意謂著如何把黑的說成白的，簡短幾句話看得出嘲諷意味極濃，對此，網友紛紛留言：「相信蒼天有眼，就讓時間來證明一切吧！正義的人不孤單」、「枕邊人要替他捍衛清白，失敗就會更難看」、「已經失去誠信的黑與白，怎麼認為還有人會相信他們說的話呢」、「正義不會不到....只是慢一點」。

許聖梅日前在粉專發文，指出原本對陳建州印象不錯，不過某次被陸媒要求以媒體人角度分析他為何有「裝熟魔人」封號，未料事後就接到某人士來電，內容提到「范范很生氣」、不排除提告等，此外，她透露去年參加某節目時，有來賓提到「黑人」2字，結果工作人員馬上拿起白板寫下「不要提到黑人」6個字，這才得知女主持人接獲黑人來電，而且語氣顯然不是很開心，如今回想起來讓她直呼： 「提到黑人陳建州，我只有兩個字『驚恐』」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。