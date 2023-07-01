樂心關懷協會捐鞋已經進入第8年，過去7年合計捐出6300雙鞋。（樂心關懷協會提供）

買一雙自己喜歡的球鞋，對一般人來說可能很簡單，但對於某些貧困家庭的小朋友而言，卻是件困難的事情。新北市樂心關懷協會理事長林陽晉，以「希望幫助學生安心學習與快樂成長」的理念，在8年前號召一群志同道合的夥伴，組成了協會，每年捐鞋給貧困弱勢的小朋友，至今已經超過6300雙鞋了。

捐鞋的善舉至今進入第8個年頭，過去7年共捐出6300雙鞋，平均1年捐出近千雙，讓弱勢家庭的小朋友都能夠得到幫助。而樂心關懷協會均贈的方式較為特別，是號召有志一同的善心人士，以每人捐款800元的方式，再與全家福鞋品量販店合作，提供面額1000元的鞋品換購券，若再搭配店家開學季85折活動，等於每個人捐款的800元，能夠擴大到1150元的效益。

理事長林陽晉表示，捐鞋活動的精神在於可以讓小朋友自主的到全家福鞋店去買一雙他們喜歡的鞋子，一般弱勢家庭的小朋友家長都會去菜市場丶夜市買鞋子，但可能一雙不會超過500元，透過換購券的方式，加上原先的預算，讓小朋友的選擇更多，同時也減輕弱勢家庭的負擔。

雖然很多協會也都會捐鞋，透過事先購買的方式，再將鞋子捐給小朋友，但因為年齡的落差，很可能捐贈的鞋子小朋友不一定喜歡，「捐贈的實用性固然重要，但受贈者能夠喜歡，才會更有意義！」所以樂心關懷協會長期與全家福鞋店合作，以鞋品換購券的方式，讓小朋友挑選一雙自己真正喜歡的球鞋。

林陽晉說，這8年來協會的足跡幾乎遍及全台，很感謝一路上支持這個理念的善心人士，許多人出錢又出力，請假、舟車勞頓，搭著遊覽車到各地去捐贈，真的是「歡喜做甘願受」，快樂做愛心，最重要的是，大家想像小朋友可以買到自己喜歡的球鞋時開心的模樣，再辛苦募款都值得了。