談錢傷感情，一名網友分享，外婆遺產的一塊土地，近期被政府徵收，舅舅打電話來勸他們放棄繼承，因為只有幾千塊錢，為此北上處理很不划算，但爸爸死不鬆口，最後請了身為地政士的姑姑代為處理，讓舅舅氣得留下一句「以後不用再聯絡！」原本他們三兄妹對爸爸很不諒解，因為過去舅舅很照顧他們，結果卻為了這麼點錢跟對方鬧翻，直到最近他們各自收到27萬多的款項，才驚覺在錢面前，人都是會變的。

一名網友昨在「匿名公社」上分享，外婆留下的一塊地，近日被政府徵收，舅舅和舅媽以及平常不太聯絡的表哥和表姊紛紛打電話給他們三兄妹，要求他們放棄繼承，因為原PO的媽媽已經過世，孫字輩拿這筆遺產沒有道理。

原PO表示，舅舅後來也來電勸他們放棄繼承，理由是「也才幾千塊而已，特別北上來辦這件事情真的不划算！」但是原PO的爸爸堅決就算幾百塊也沒關係，便委託做地政士的姑姑幫忙全權處理，詳細要辦什麼手續他不是很清楚，但舅舅知道他們的決定以後，竟然說「以後不用再連絡」。

原PO指出，聽到舅舅這樣說以後，他和妹妹超級不解，覺得何必要為了幾百塊就切斷聯繫，畢竟之前舅舅對他們也蠻好的，因此他們還為此跟爸爸吵了一架，認為爸爸當初就該同意舅舅的說法，如此一來就不會有後面這些問題。沒想到隔了一陣子，他和妹妹的戶頭突然收到一筆27萬多的款項，這才知道那塊土地的價值。

原PO感慨地說，直到收到錢的那一刻，他才清楚認知到「原來人都是會變的！」為了錢，就算是再好的親人也都會改變。

貼文引起網友討論，「真的，為了錢」、「分遺產就像是照妖鏡」、「在金錢面前，親情算什麼」、「這個舅舅無良」、「正常啦，親戚歸親戚，利益才是真的，這種人太多了」、「這種舅舅跟表親可以斷了沒關係，眼裡只有錢還騙說只有幾千塊」。