天后李玟（CoCo）近日因憂鬱症輕生離開人間，傳聞她想不開主因與感情婚姻有關，其二姊李思林（Nancy）今(7日)接受專訪，提到那封「被署名」的訃聞，二姊李思林（Nancy）坦言事前知情妹夫Bruce要做這件事，但她沒有阻止，自己沒有想發訃聞的打算，直言：「因為我不需要去領這些遺產，這不關我的事。」

李玟12年前風光嫁給Bruce，如今卻傳出疑似因為離婚低落想不開輕生，而Bruce昨大張旗鼓地發表了訃聞，文中提到李玟是「摯愛的妻子」，文末不僅有他和兩個繼女的署名，還有李玟的兩個姊姊Carol、Nancy，據《自由時報》報導，Nancy澄清這篇訃聞並不是她準備的，也坦言已經跟妹夫沒聯繫。

Nancy進一步說，自己不需要發訃聞，因為已經在她的自媒體公開了妹妹的死訊，對於Bruce突然發訃聞的決定，Nancy懶得理會，並表示本來有建議大家一起做，但沒被採用，尊重Bruce的作法，而若告別式或追思會日期確定了，會跟Bruce討論，不會把追思會主導權放在Bruce身上。

Bruce昨透過媒體公開李玟的訃聞，內容用中文寫道李玟於7月5日離世，享年48歲，「全部家人陪伴在側」，並稱讚另一半是「摯愛的妻子」，生前致力於關心年輕一代，內外兼具，是全方位的唱作歌手，為每個人帶來陽光，字字句句看似表達對李玟的不捨，引來兩極評論。

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