陳為民入行多年，拍戲、主持跟節目通告都能看見他的身影。（摘自臉書）

59歲資深藝人陳為民演出電影《查無此心》入圍今年台北電影獎最佳男配角，是他入行多年來首獲個人演技獎提名，他直言得知入圍當下並沒有特別開心，因為去年金馬獎他也以《查無此心》淪為入選遺珠，原因是「戲分太少」，他苦笑說：「這種評語我覺得有點尷尬，這次入圍感覺是不是又來一次？老實講我自己覺得是擺明了陪榜。」

陳為民對於入圍跟得獎都沒有得失心，反倒是對導演曾英庭的導戲方式印象深刻，「第一天碰面導演跟我寒暄，他第一句話很客氣地說：『希望能看到一個從來沒看過的為民哥。』我聽了很開心，他那句話給我出了難題，卻反而讓拍攝變簡單了，因為給我練習跟琢磨的方向。」並形容《查無此心》是自己入行以來最好又最爽的拍戲經驗。

陳為民這次演出警長，在片中扮演張鈞甯跟項婕如的上司，有場戲是張鈞甯因為喪夫，不習慣回家睡而是睡在車上，他去敲對方車窗，試圖給予安慰，「那場戲一次就過，導演說我的眼神有演出個東西、導演看到了，我人生第一次被拍一顆眼神的鏡頭，其實當下我心裡面真的有一堆台詞，既關心她又責備她，我的眼神有被放進預告，光這個鏡頭就值了，跟賺多少錢、交多少朋友沒關，曾英庭是一個直指人心的導演。」

至於首次與張鈞甯合作的感覺，陳為民說：「她是我演藝圈唯一女神，當今天下沒有一個像她這樣氣質滿點，每場戲的鏡頭都很有感覺，有場戲是我跟黃鐙輝要拉住她，她這麼瘦弱的一個女生，沒想到力氣竟然這麼好大。」

陳為民還形容張鈞甯根本就是女版的彭于晏，自律性超強，「有天我們劇組第一次放宵夜，當時她為角色在節食，因為我跟她還有項婕如用同一個化妝室，她用非常自然又不會讓我們感到尷尬的方式，讓我們知道她在節食，怕她聞到味道會餓，我跟項婕如就躲起來吃。」

飾演菜鳥警察的項婕如，在片中表現也是可圈可點，陳為民說：「她是我見過素顏最美的女生，卸妝比化妝漂亮。她演的菜鳥，入戲之深完全就是一個菜鳥樣，在片場也充滿熱情，這個角色選得真的很好。」