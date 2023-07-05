國民黨立委王鴻薇4日踢爆我國無償提供立陶宛8吋晶圓半導體技術與金援。藍營台北市議員徐巧芯則加碼爆料，經濟部與外交部6月中曾主導向立陶宛採購7.9億元台幣的小麥，並由麵粉公會和飼料公會購入，再由政府補貼，根本把台灣人當盤子。親綠的苗姓議員批「要有點國際外交常識」、「害台灣交不到朋友誰最高興？」徐狠酸，別忘記選立委職責是監督，不是幫政府擦屁股，要不要把凱子外交列入立委競選政見？

「立陶宛把台灣當凱子，政府把人民當盤子，苗姊姊把我們當傻子！」徐巧芯今(5日)在臉書發文表示，最近各式各樣的大內宣外交手段被踢爆，綠營上上下下又開始帶風向，說批評是凱子外交的都沒有國際常識，要害台灣交不到朋友？「就你們出賣台灣的人最有常識，好棒棒！」

徐巧芯提到，護航的說法竟然包括——因為他們設立「台灣辦事處」，所以就可以對台灣予取予求。「這麼有國際常識的苗澤東小姊姊，要不要說說為什麼立陶宛不跟中華民國建交？」要跟我們建立外交關係，就請好好的按照其他邦交國，跟中華民國建交，不要在那邊掛個牌子以後，晶圓技術也要跟台灣拿、小麥也要強迫台灣買還試圖用台灣人民的納稅錢「補助」，不顧價格跟品質的考量。

徐巧芯質疑，如果給技術就可以交朋友，那苗要不要把「一律開放台灣交換晶圓技術給官員來訪台灣的國家」、「未來政府固定補貼廠商購買所有願意來台灣出訪的國家商品」列入立委選舉的政見？我笑你不敢，把台灣人當凱子也可以列為政見，那就是以為人民是傻子乖乖被你騙！

徐巧芯強調，如果我們的朋友都是花錢買來的酒肉朋友，在參選立委的人竟然還不監督，甚至反過來說好棒棒，只會幫政府擦脂抹粉，到底誰應該被民主選舉淘汰？「喔對了，妳自己貪小便宜買iPhone被詐騙，不代表其他人腦子也這麼不好使，不要把冰雪聰明的人民跟你混為一談！」

徐巧芯直言，最後要公開請教經濟部：你們花納稅錢設置的「立陶宛商品展示中心」，原本說立陶宛設立辦事處以後要移交給對方出資管理，請問進度如何？什麼時候才停止以台灣納稅人的錢支應？「苗姊歡迎跟我一起追這個事情，不要忘記立法委員的職責是監督，不是幫政府擦屁股！」