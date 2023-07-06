TPASS通勤月票於1日上路，不過國民黨台北市議員徐巧芯6日揭露，各縣市政府都有收到一份公文，內容明述「只要不幫行政院宣傳，就拿不到經費補助。」（徐巧芯提供／丁上程台北傳真）

TPASS通勤月票於1日上路，不過國民黨台北市議員徐巧芯6日揭露，很多地區的的TPASS上面都寫了「行政院」3字，經過調查才發現，各縣市政府都有收到一份公文，內容明述「只要不幫行政院宣傳，就拿不到經費補助。」也讓徐巧芯直言「合作應該要是你情我願，不該是威逼恐嚇。」

徐巧芯6日上午在臉書上PO出一紙公文截圖，是由交通部公路總局發函給各縣市政府，要求TPASS相關文宣廣告露出時，必須要載明TPASS「行政院」通勤月票，且若未配合辦理者，原核定的相關補助計畫將不予備查。

徐巧芯直言，中央希望地方一起宣導沒有錯，但用這麼強硬的手法，還真是少見。甚至連地方自己出錢做的宣傳上面都一定要註明「行政院」，否則未來就拿不到TPASS的補助，形同綁架了縣市政府以及廠商。

徐巧芯透露，自己調查以後更發現，本來說七月初就要發下70％補助金給地方縣市政府，結果目前持續跳票中，「但廠商都已經開始運作本案，經費若遲遲不發，該如何是好？」徐巧芯痛批，這根本就是透過行政資源，威脅地方政府要成為行政院的宣傳部門，否則讓你開天窗、讓你難堪，「合作應該要是你情我願，不該是威逼恐嚇。」