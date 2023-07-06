明年就是黃埔軍校建校，也是國軍建軍的一百週年紀念。對於這個影響中華民國國運以及中國近代史上的重大事件，從去年開始，屬於黃埔嫡系子弟兵的台灣陸軍軍官學校校友總會與陸軍軍官學校校友基金會，已積極籌備盛大舉辦紀念大會。而黃埔軍校第一期畢業的已故王仲廉將軍於1978年出版的「征塵回憶」一書，近年也重新編輯，近日再度出版。

王仲廉將軍生前花了十年功夫，於1978年著作出版「征塵回憶」一書，該書紀錄其本人親自計畫率領參與的所有戰役，內容詳實，當年即曾獲得蔣經國總統頒發「陸海空軍褒狀」的獎勵，近年經其子、已故名導播王中強重新編輯，增修內容，精心繪製作戰地圖一百餘幅，於日前再度出版，震動台灣軍界，被譽為是黃埔建校一百周年最佳的獻禮。

王仲廉將軍一生經歷北伐、抗戰、剿匪各戰役高達三百餘場，幾乎無役不與，戰功彪炳。尤其在抗戰初期，因台兒莊戰役大捷，建功厥偉，獲頒象徵國軍最高榮譽的青天白日勳章，足證其對國家重大的貢獻。

這本極具歷史價值意義的國軍重要戰史書籍，在王仲廉將軍兒媳婦、名演員李芷麟的奔走努力下，得到正在積極尋找紀念黃埔建校一百週年題材的陸軍軍官學校校友總會與校友基金會共同認可，如獲至寶，決定共同具名，於7月10日上午在台北市議會一樓交誼廳，舉辦重新編輯出版的「征塵回憶」新書發表會，廣邀各界關心國軍建軍史的專家學者，與各屆軍校畢業校友共襄盛舉，並向這位黃埔一期畢業的大學長致敬，也為明年紀念黃埔軍校建校一百週年的盛大活動暖身，拉開歷史序幕。