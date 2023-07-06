藝人李玟驚傳受憂鬱症所苦輕生，5日醫治無效身亡，享年48歲。精神科醫師分析，高成就族群患上憂鬱症後，比一般人更加拒絕接受精神科幫助，建議此族群家屬勸患者就醫時，不要談心情、情緒跟壓力，而是從胃口、體重、營養、睡眠、活力狀況談起，再建議對方就醫。另外，也可以從新冠肺炎後遺症觀點出發，勸患者就醫。

台北市立聯合醫院松德院區精神科主治醫師鄭勝允分析，高成就族群拒絕就醫原因通常有3類，包含認為靠自己便能克服憂鬱症；在意形象，不願意讓別人知道自己不完美的一面；擔心坦承患憂鬱症後，被冷嘲熱諷不知福、不知足。

高成就族群不願就醫，家人可以給予什麼協助？鄭勝允表示，憂鬱症患者通常食慾不振、體重減輕，或者有失眠、睡眠容易中斷、提早醒或睡太多等問題，建議家屬勸就醫時，不要跟患者談心情、情緒、壓力等敏感字眼，避免患者誤認家人在批評自己，可以先關心對方胃口、體重、營養、睡眠、活力等，讓患者承認身體出狀況，再建議就診精神科。

另外，鄭勝允發現，新冠肺炎疫情後，長新冠、確診新冠後遺症、新冠病毒造成的自律神經失調等說法，相當容易被憂鬱症患者接受，家屬也試著從新冠肺炎後遺症開始談，再勸對方就醫。

但鄭勝允提醒，患者透露輕生念頭或企圖輕生，家屬必須將對方送往醫院治療。建議家屬可以回想一下患者是否提過「沒有我，這個世界會比較好」之類的言談，若有應盡快讓患者就醫。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。