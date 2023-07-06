台中烏日林新醫院胃腸肝膽科主任趙俊欽表示，健檢肝指數正常不代表沒有B、C型肝炎帶原，呼籲符合政府免費篩檢資格的民眾及早篩檢、及早發現並治療。（張亦惠攝）

肝是沉默的器官，肝病早期很難發現症狀，到發現時大多都已病入膏肓，尤其B、C肝炎帶原者，病變的機率又比未帶原者高，烏日林新醫院胃腸肝膽科主任趙俊欽提醒，有民眾以為健檢時肝指數正常就沒事，但其實不然，呼籲符合資格的民眾要及早做肝炎免費篩檢，及早發現及早治療、控制。

根據衛福部統計，因肝癌病逝的患者中，約有70％為B型肝炎帶原者、20％為慢性C型肝炎感染者，B／C肝炎的病患20％會進展至肝硬化，肝硬化後每年3％到5％有肝癌風險。

趙俊欽說，很多人以為一般健檢肝指數正常就沒有B、C肝炎，有人不知道自己有帶原，或是知道但沒追蹤，到發現時就已經肝硬化甚至是肝癌了。例如先前有病人肝昏迷，氨素（阿摩尼亞）過高導致精神異常，但卻不曉得是肝的問題而到精神科求醫，最後才發現是肝的問題。

趙俊欽說，新一代的C型肝炎口服抗病毒藥副作用低，成功率也提升至95％以上，療程縮短至2到3個月。健保署自2017年起開始給付新藥，至今成功治癒C肝達97％，過去曾有94歲的病患也治療成功，今年開始口服藥給付條件不再設限，只要確認感染C肝，即可提供新藥治療；B型肝炎雖目前無法治癒，但仍能服藥控制，讓肝不要繼續被破壞。

國民健康署補助45到79歲民眾終身可做一次B、C型肝炎篩檢，趙俊欽建議，符合資格的民眾盡快去篩檢，且只要有帶原半年就要追蹤一次，因B、C肝炎只要病毒素越高，罹患肝硬化、肝癌的機率就會大幅提升，越早發現越早開始控制、治療、追蹤，降低病變的機會。