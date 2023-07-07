藝人NONO遭小紅老師控性騷，之後更有網紅馮語婷直接代朋友PO出NONO伸狼抓的證據，引起網友熱議。昨（5日）48歲天后李玟傳出離世消息，震驚各界，讓身為紛絲的馮語婷哀悼寫下「祝妳能當個快樂的天使」，同時不忘再狠批NONO。

馮語婷上月29日在臉書發文，替受害女性揭露NONO色狼行徑：「原本約好吃飯或逛街，見面後都說等等要忙或怕被發現，直接帶女生開往汽車旅館，女生強硬拒絕了還是被性侵得逞，就這樣用同樣手法性侵兩次。」

而受害女也公開她深鎖八年的相簿，直到最近才有勇氣打開，「那本寫著色狼陳宣裕的相簿」；相簿中有多張NONO駕車的樣子，還有他疑似直接伸手撫摸在副駕駛座的受害女大腿；另外相簿中也有NONO高清正臉。讓受害人自問「為什麼要這樣對我，甜言蜜語都是在鋪陳性侵。」

對此，昨日突傳李玟離世消息後，馮語婷悲痛寫下「好難過……我的偶像COCO李玟，祝妳能當個快樂的天使……」直呼「真的不敢相信這個消息」。而對於NONO她更寫下：「如果可以，我想用NONO餘生的好運，去換取CoCo在天上的淨土。」

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