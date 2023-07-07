澎湖無菜單料理餐廳「后宮私廚」6月初因一桌要價4萬1000元海鮮「貴得不合理」遭客人投訴，近日又與人氣實況主丁特、藝人高捷先後在網路上嗆聲而成為新聞上焦點，未料昨(6日)深夜該家餐廳卻遭一群人砸店，現場一片狼藉，據了解，疑似為餐廳老闆辱罵賣海鮮的陳姓男子老婆，引起陳男不滿，因此持球棒前往砸店。

據了解，賣海鮮的陳男近來也在網路上加入批評餐廳的行列，引起餐廳葉姓老闆不滿，打電話到陳男家質問，未料與陳男太太發生口角。陳男認為葉姓老闆辱罵他老婆，才持球棒將店門口5大片玻璃全砸爛。導致原本從單一消費事件成為治安事件。

澎湖「4萬1」海鮮店遭球棒砸店，警方到場了解原因。(翻攝自爆料公社)

身為澎湖人的知名網紅實況主「丁特」在直播中痛批店家反挨告後，不禁嗆言「由我上法院來教你」。對此，該海產餐廳的葉姓老闆則冷回：「不予置評！」

「后宮私廚」的老闆葉姓男子又於6月23日在臉書曬出與演員高捷的合照，並乘機為自己的餐廳打廣告，高捷親自留言警告卻遭無視，直到經紀人出面要走法律途徑，葉姓老闆才默默撤照，但老闆仍PO文稱「我有講到他名字嗎？他只是個演員而已啊，不需要小題大做」。然此舉動遭網友痛批，紛紛到該餐廳臉書留言。

目前澎湖警方還在了解案發經過當中。