吳姓男子和女友交往時拍下大量性愛影片、裸照，兩人分手後，吳男竟把檔案傳給追蹤女友IG的粉絲，還貼到Dcard「西斯版」和網友交換私密片，女子得知此事崩潰報警。吳男坦承自己有特殊性癖號，高雄地院依違反個資法、散布猥褻物品罪判吳男8月，可上訴。

2021年5月吳男和女友開始交往，交往期間拍下大量性愛影片和裸照。2022年1月2人分手後，吳男竟申請3個IG帳號，把私密影片及照片的下載連結傳給多位女友的IG追蹤者。

吳男還把連結上傳到Dcard「西斯版」，7、8位網友看到後，甚至私訊吳男，交換彼此的私密影片、照片。

吳男女友事後收到粉絲警告，崩潰之餘趕忙報警，警方前往吳男住處搜索時，當場查扣到存有性愛影片及照片的手機、平板電腦。警方發現，吳男將性愛影片及照片刻意存在LINE的相簿中，同步至雲端，立刻查扣相關證物。

吳男坦承犯行，還說自己有特殊性癖號，透過散佈自己和前女友的性愛影片及照片獲得快感。

法官認為，吳男絲毫不尊重前女友的隱私，恣意將猥褻影像上傳至網路，揭露前女友的性生活個資供不特定人觀覽，破壞社會善良風俗及前女友對他的信任。此外，數位檔案一經上傳網路，即能迅速散布，事後難以確保網路上的檔案均能悉數刪除，亦有遭他人利用深偽技術（Deepfake）重製的可能，造成女子身心受創甚深，最後依違反個資法、散布猥褻物品罪判吳男8月，可上訴。

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