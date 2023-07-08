近日溫度居高不下，離開冷氣房走到戶外，就像是走到烤箱一樣，台北甚至出現38度的極端高溫。有網友好奇，在這樣的大熱天裡，究竟什麼樣的人有辦法還緊緊戴著口罩。貼文一出，引發熱議，網友多半認為，這類人有一部分是為了工作不得不戴口罩，另一部分則是擔心染病。

原PO在PTT八卦板發文表示，今日台北的氣溫已經高達38度，光是走在大馬路上，就覺得和在烤箱裡面沒兩樣，沒想到他還是看到許多路人緊緊戴著口罩，讓他覺得納悶，這些人是不是都不怕熱？想知道「口罩還戴得住的都是什麼人」。

貼文曝光後，也有一票網友對此感到不解，紛紛留言，「通勤時間捷運口罩還是7、8成，很誇張」、「熱到一定程度，先脫的是衣服，不是口罩」、「我在路上走也很好奇，沒戴的反而是少數」、「一堆戴一半拉到鼻子下的，真的不如不要戴」。

另外，也有人推測許多人寧願忍受高溫，還是堅持戴口罩的原因，「作生意不戴口罩，客人會說話啦」、「過敏的人」、「沒化妝吧」、「最近聽到不少人確診，多少還是會擔心呀」、「耳鼻喉科大爆滿你不戴嗎？還是你不用出門上班」、「很多人衛生習慣很差，當然要防衛性思考」、「會戴口罩的都在醫院啦，那裡一定有冷氣」。

事實上，今日被測得最高溫的地點是台北市社子，一度測到38.6度，讓許多人覺得崩潰，《台灣颱風論壇｜天氣特急》臉書發文指出，這波極端高溫會一直持續到下周日（7/9），等到下周高壓減弱後，各地午後降雨的機會增加，溫度會略降1、2度。