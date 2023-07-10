BBC爆性醜聞，一名知名主持人被控花上百萬誘使未成年拍攝色情裸照，目前該名主持人已被停職。

英國一名母親近日向媒體爆料，英國廣播公司（BBC）一名知名主持人3年來持續和自己的孩子視訊，在視訊中「脫到只剩內褲」，並花了超過3萬5000英鎊（約新台幣140萬元）購買孩子的裸露色情照，該名母親希望主持人不要再支付孩子費用，因為這些錢已經讓孩子變成毒蟲，目前BBC已將這名主持人停職。

英國《太陽報》（The Sun）7日獨家刊出這名匿名母親的指控，母親表示，BBC名主持人自2020年起持續和自己當時年僅17歲的孩子視訊，三年來主持人支付孩子超過3萬5000英鎊買下裸露色情照。報導並未揭露遭控主持人的姓名。

她說是現在已經年滿20歲的孩子主動告知她這起事件，並秀出與主持人視訊的畫面，母親描述，照片中脫到只剩內褲的主持人坐在沙發上，「當看到他只穿內褲坐在他家沙發上的照片時，我真的嚇到了，我馬上就認出他了，他身體向前傾，等待我的孩子為他表演」。

母親說，孩子告訴她自己在視訊中「秀了一些東西」。

母親表示，他們5月19日就已經向BBC申訴，但是一個月過去，該名主持人仍活躍在電視上，顯然BBC沒有作為，因此他們才會轉而向其他媒體爆料。

該名母親表示，他們沒有要調查，只是希望BBC告知主持人停止，因為主持人支付孩子的費用已經讓孩子變成毒蟲，她說孩子「三年內從一名無憂無慮的年輕人變成一個幽靈般的毒蟲」。

她說她與孩子關係一直很緊密，孩子會告訴她「主持人等會兒會給錢」或「他給了我500英鎊」等，「我只希望這名男子停止向我的孩子支付色情照費用，停止資助我孩子的毒癮」。該名爆料母親並未透露孩子的性別。

《太陽報》昨（9）日再報導，事件曝光後，該名「慌亂」的主持人打了2通電話給青少年，質問對方「你做了什麼好事？」還要求青少年告知母親「停止調查」。

針對旗下知名主持人被控支付青少年拍攝色情裸照，BBC昨日發布聲明宣布，已經將該名主持人停職，並且已經與警方接洽，將盡快釐清事實。

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文章來源：'APPALLING ABUSE' I liked seeing top BBC star on TV until my child showed me pictures of him on his sofa in his pants
文章來源：'WHAT HAVE YOU DONE?' Panicked top BBC presenter ‘who paid for sex pics called youngster twice to demand their mum stops the investigation’
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