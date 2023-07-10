BBC爆性醜聞，一名知名主持人被控花上百萬誘使未成年拍攝色情裸照，目前該名主持人已被停職。

英國一名母親近日向媒體爆料，英國廣播公司（BBC）一名知名主持人3年來持續和自己的孩子視訊，在視訊中「脫到只剩內褲」，並花了超過3萬5000英鎊（約新台幣140萬元）購買孩子的裸露色情照，該名母親希望主持人不要再支付孩子費用，因為這些錢已經讓孩子變成毒蟲，目前BBC已將這名主持人停職。

英國《太陽報》（The Sun）7日獨家刊出這名匿名母親的指控，母親表示，BBC名主持人自2020年起持續和自己當時年僅17歲的孩子視訊，三年來主持人支付孩子超過3萬5000英鎊買下裸露色情照。報導並未揭露遭控主持人的姓名。

她說是現在已經年滿20歲的孩子主動告知她這起事件，並秀出與主持人視訊的畫面，母親描述，照片中脫到只剩內褲的主持人坐在沙發上，「當看到他只穿內褲坐在他家沙發上的照片時，我真的嚇到了，我馬上就認出他了，他身體向前傾，等待我的孩子為他表演」。

母親說，孩子告訴她自己在視訊中「秀了一些東西」。

母親表示，他們5月19日就已經向BBC申訴，但是一個月過去，該名主持人仍活躍在電視上，顯然BBC沒有作為，因此他們才會轉而向其他媒體爆料。

該名母親表示，他們沒有要調查，只是希望BBC告知主持人停止，因為主持人支付孩子的費用已經讓孩子變成毒蟲，她說孩子「三年內從一名無憂無慮的年輕人變成一個幽靈般的毒蟲」。

她說她與孩子關係一直很緊密，孩子會告訴她「主持人等會兒會給錢」或「他給了我500英鎊」等，「我只希望這名男子停止向我的孩子支付色情照費用，停止資助我孩子的毒癮」。該名爆料母親並未透露孩子的性別。

《太陽報》昨（9）日再報導，事件曝光後，該名「慌亂」的主持人打了2通電話給青少年，質問對方「你做了什麼好事？」還要求青少年告知母親「停止調查」。

針對旗下知名主持人被控支付青少年拍攝色情裸照，BBC昨日發布聲明宣布，已經將該名主持人停職，並且已經與警方接洽，將盡快釐清事實。

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