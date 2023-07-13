大陸女網紅小雪在抖音平台擁有562萬粉絲，人氣十分火紅，未料最近卻捲入不雅裸照外流風波，遭有心人士不當牟利。小雪經過4天蒐證，透露已報警處理，所有跟此事相關的人「全都跑不了」。

小雪之前被爆料，有個粉絲不知透過何種方式取得她的裸照，因此威迫小雪跟他發生關係。小雪12日透過抖音影片表示，9日丈夫發了一段影片，竟冒出一堆「已看過」、「真香的瓜」、「真的是你啊」等留言，起初不以為意，後來才驚覺似乎被造謠，原來有個女生自拍了幾張裸照，因臉部幾個角度與她相似，就被非善類人士栽贓是小雪的照片，甚至以此牟利。

小雪10日整理好思緒，向當地的派出所報案並找律師商討，律師建議要截下所有證據、訊息，因此小雪和兩名友人花了12元人民幣（約52元台幣）進入群組蒐證，裡面共有300多位成員，「包括管理員在內，一個都跑不了」。

小雪看完不雅裸照，強調不會追究該女的責任，因為他們都是受害者，小雪向外界呼籲「任何女性都不該是你們滿足私慾的工具和談資」，也嚴正聲明：「這些天在後台各種私信我、辱罵我、攻擊我，在我評論區發噁心圖片的、以訛傳訛的、以此牟利的，我告訴你們，你們都跑不了，因為你們說的話，我都截圖做了證據保全」包含公司帳號、營銷號機構、私密帳號或個人帳號。

小雪表示，這次發聲不光是為了自己，也是想告訴女生遇到這種事時不要怕，「拿起法律的武器保護自己」，接著向有心人士霸氣嗆：「你害怕嗎？你害怕是應該的，因為我不會手軟，更不會心軟，等著吧，監獄在向你招手。」

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