民進黨2024總統參選人賴清德日前赴台中東海商圈，偶遇2名東海大學的學生狂讚私立大學學雜費補助有感，引發外界質疑「是否事前set好的」。媒體人黃揚明今在臉書發文，以補助政策及東海大學收費標準來計算，學生說的學費數字並非事實。網友也大酸：「台詞沒有背熟 」、「台詞都背不好，將來九萬變4萬5」。

黃揚明在臉書還原當天新聞影片的對話，賴清德問同學：「你本來學費一年多少？」羅同學回答：「一年就是接近5萬塊，但是減下來剩下1萬多塊，其實蠻有感的。」

黃揚明指出這裡面有2個事實錯誤：第一個錯誤，據東海大學公布的「東海大學112學年度註冊費收費標準表」，羅同學就讀的東海大學政治系，大學部學費為每學期4萬0,125元，加上雜費8,092元，合計每學期學雜費要繳4萬8,217元，一年2學期應該是9萬6,434元。「羅同學所說的『一年就是接近5萬塊』，並非事實。」

黃揚明續指，第二個錯誤，則是預計明年2月上路的私立大學生學費補助政策，一年補助一位私立大學生3.5萬元，一學期是補助1萬7,500元。以東海大學政治系每學期4.8萬餘元學雜費而言，減去1.75萬元，還剩下3萬元左右。「因此，羅同學所言『減下來剩下1萬多塊』也是錯誤的。」

黃揚明也酸說，「在這裡幫政府義務宣傳私校學費補助政策，不用客氣，數學老師時常請假」。

網友也在留言大酸，「台詞沒有背熟 導演應該喊卡 重來一遍」、「台詞都背不好，將來九萬變4萬5」、「原本要在外面打工，現在不用，政策明明都還沒實施，結果已經不用打工？光這句就知道是在演！」「那這個巧遇應該是真的,他純粹數學很差」、「會不會原本劇本是要問一學期？但男主角一時問成一年的學費，結果學生數學來不及算」。