一位母親為了照顧孩子辭掉工作，最近重回職場，在住家附近一間公司擔任行政職，工作非常忙碌，月薪37K，她不甘心只領這樣的薪水，猶豫是否該繼續做；許多網友都認為行政人員37K算不錯，「知足吧，行政這個薪水已經天花板了」、「行政薪水37K很頂了！」

一名二度就業的女網友在《Dcard》論壇發文指出，最近重回職場，為了準時接小孩，找了家裡附近一間公司的行政工作，月薪37K，每天都很忙，完全沒有淡旺季，讓她非常疲累。

原PO表示，雖然家裡經濟重擔不在她身上，不過也不甘心只領這樣的薪水，因此詢問網友意見「一般行政人員薪水大概落在哪？有很忙嗎？有沒有其他工作可選擇？」

這篇發文引起許多討論，大多網友都認為行政工作薪水37K很不錯，「我們公司行政人員才28K至30K，還沒有周休二日，37K很頂了」、「看起來是可以不用加班，那我覺得值得留下來，除非妳體力無法負荷，不然37K的行政＋離家近＋不用加班，其實是很不錯的工作」、「上班忙沒關係，準時下班跟離家近比較重要」、「有小孩選工作真的會綁手綁腳，如果可以準時下班接小孩，我覺得上班忙一點沒關係，一個月有3.7萬的行政算不錯了。」

不過也有網友認為身體比較重要，「如果影響身心靈，那就離職吧」、「覺得換一個不這麼累的會比較好，畢竟還要帶小孩，健康比較重要，雖然37K真的算高，但妳都說經濟重擔不在妳身上了，少個5000換生活品質應該蠻划算的。」