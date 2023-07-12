苗栗縣通霄鎮通南里1名85歲老翁，12日下午2點多，疑似在田間焚燒稻草整地，結果遭嗆傷暈倒，雙手、雙腳有二度燒燙傷，經消防人員協助送醫，目前送往苑裡李綜合醫院救治中。
據悉，老翁疑似整地過程，焚燒稻草結果不慎遭嗆暈，倒臥在農間之中，經附近熱心民眾發現通報苗栗縣消防局，消防人員與通苑救難協會人員到場救援，老翁雙腿及雙手約有15％二度燒燙傷，並全身抽搐、意識昏迷，經救護人員以生理食鹽水處置後，送醫治療中。
苗栗縣通霄鎮通南里1名85歲老翁，12日下午2點多，疑似在田間焚燒稻草整地，結果遭嗆傷暈倒，雙手、雙腳有二度燒燙傷，經消防人員協助送醫，目前送往苑裡李綜合醫院救治中。
據悉，老翁疑似整地過程，焚燒稻草結果不慎遭嗆暈，倒臥在農間之中，經附近熱心民眾發現通報苗栗縣消防局，消防人員與通苑救難協會人員到場救援，老翁雙腿及雙手約有15％二度燒燙傷，並全身抽搐、意識昏迷，經救護人員以生理食鹽水處置後，送醫治療中。
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