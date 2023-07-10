縣長鍾東錦（左二）到場為學生們鼓勵，並與學生們展開座談。（李京昇攝）

苗栗縣政府爭取勞動部補助，辦理「112年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，10日83位工讀生完成報到，接受職前教育訓練，苗栗縣長鍾東錦到場為青年加油鼓勵，並針對青年建議、提問，解答目前施政問題與發展，希望他們在工讀期間收穫滿滿，有個愉快的打工經驗。

縣府勞青處今年特向勞動部爭取經費增加提高錄取名額至總人數83人，10日經聯合面試，由縣府用人單位指派面試官，依儀態、溝通能力、人格特質、才識及應變能力等項目進行評分，分發至府內局處單位。

苗栗縣政府勞工及青年發展處指出，根據行政院主計總處去年人力資源調查統計年報，苗縣15到24 歲勞動參與率約為33％；25到44歲勞動參與率則為89.8％，顯示本縣青年人口擁有極高勞動參與率。

勞青處長王浩中表示，去年工讀計畫名額60人，今年增加至83人讓更多苗栗青年提早接觸及認識職場環境，在縣長的指示下，以弱勢、單親等家庭為優先徵選，希望藉由年輕世代的想法給予施政建議，也借用他們資訊應用能力的優勢，協助公部門相關業務工作。

10日在苗栗青年創業指揮部辦理職前教育訓練，邀請人力資源職能管理師賴永洲講授工讀勞動權益、求職防騙及就業隱私宣導、青年就業措施等課程，苗栗就業中心督導梁智凱也講解相關青年就業促進措施，期藉由輕鬆活潑的課程實施勞動教育。

本年度暑期工讀時間將自7月10日起至8月31日止，月薪為2萬6400元整，並依法投保勞保、健保、就保及提撥6％勞工退休金。

縣長鍾東錦到場為工讀青年加油鼓勵，並與他們互動問答，學生踴躍發言，針對縣內交通便利性、醫療資源、體育獎金、巨蛋場館使用、獎助學金出國遊學機會等問題，提出討論。

鍾東錦仔細聆聽各項問題，給予最詳盡周全的回答，並就目前施政進度及未來發展方向一併與青年學子分享，同時肯定同學們的問題及建議，將作為施政發展的參考，擬再安排座談機會聆聽學生們暑期打工期間的心得與意見。

鍾東錦表示，第一份工作很重要，會培養出最有興趣的工作，希望他們在打工期間學習行政經驗及就業知識、常識，並且學習服從長官指揮跟調度，相信品德優良的苗栗子弟定能有愉快的打工生活。

鍾東錦說，日前在共好高峰會議時，勞青處提出希望企業、工廠開放工讀機會，因為公部門名額不多但想要的人數很多，因此希望結合企業提供打工名額，讓苗栗青年能在家附近找到打工機會，賺點零用金還能學習人生、就業經驗，增進青年職涯發展能力。