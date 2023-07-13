立陶宛11日舉行年度北約峰會，與北約無地緣關係的亞洲國家日本、韓國、澳洲與紐西蘭領導人已連續2年出席會議，北約內部認為北約與亞洲盟友深化合作有其必要性。媒體人謝寒冰12日在《新聞大白話》節目強調，北約東擴說要結合印太，但印度根本沒參加，東擴也只是讓日、韓、紐、澳負擔更多責任而已。最厲害的是土耳其總統艾爾段，喊要讓烏克蘭入北約，拜登就給F-16，台灣要多學習怎麼在強權夾縫求生存。

「我覺得澤倫斯基還搞不清楚狀況吧？」謝寒冰表示，北約現在在談北約東擴，雖然北約東擴其實問題會很大，可是很顯然，現在北約他們認為頭號最強大的敵人是中國大陸，不是俄羅斯。所以為什麼他們現在會認為北約東擴是更重要的一件事情？因為你烏克蘭在負責拖住俄羅斯！

「你不知道嗎？你正在做這件事情，所以他們就可以騰出手去圍堵中國大陸啦！」謝寒冰提到，你澤倫斯基已經是被人家利用的棋子，你沒有注意到這件事情嗎？北約東擴這件事情本身很好笑，因為他們說要發展跟結合印太，你怎麼結合？沒有印度參加的叫什麼印太？

謝寒冰指出，印度他是看情況，有一些對他有利的情況，他是有可能會跟你合作，完全看情況，只有對自己有利他才會加入。這個東擴只是讓日、韓、紐、澳這些東邊的國家負擔更多責任而已，對美國有好處，對這些國家沒有任何好處。

謝寒冰直言，澤倫斯基最離譜的是，他竟然說北約為烏克蘭帶來安全，烏克蘭將讓北約更強大，請問一下你要怎麼樣讓北約更強大？你已經讓北約的彈藥庫存快要全部用光了，要怎麼強大？再來，他如果真的要讓你加入北約的話，假設北約真的發瘋了，讓烏克蘭加入，怎麼會讓烏克蘭安全呢？只會讓烏克蘭前線可能會被人家丟核子彈而已，那是讓烏克蘭更危險，剛好相反。當然現在澤倫斯基騎虎難下，他必須要這樣要求。

「可是北約再怎麼傻也不會去做這件事情，不可能會讓你加入的！」謝寒冰強調，這中間最厲害的還是土耳其，土耳其前兩天丟了一個話，他說不然我們就讓烏克蘭加入北約？他就是在跟拜登討價還價，你要逼我讓瑞典加入？那我就讓烏克蘭加入！當然拜登不會同意，所以後來拜登就用F-16作交換條件，本來不願意給的。所以包括過去的杜特蒂，跟現在的艾爾段，其實都值得台灣學習，怎麼樣在強權夾縫求生存。