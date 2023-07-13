國民黨立委鄭麗文近期主張「侯下韓上」引發爭議，國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰也質疑其動機不單純，同時近日也有一份最新的網路民調指出，有74％的民眾「支持鄭麗文」。對此，前立委郭正亮13日就表示，「國民黨內還是有相當的人跟鄭麗文是同樣想法，這就是很考驗金溥聰怎麼理解他選舉的盤，那鄭麗文所講的那群支持者，更是你侯友宜要的票不是嗎？」引發討論。

郭正亮13日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「鄭麗文我看有人做了網路民調，是74％支持，因為我認識她蠻久的，她是覺得中華民國如果讓賴清德當選就要亡了」，郭正亮認為，「坦白說鄭麗文這個是風險極高，被開除黨籍不分區立即沒有，所以她顯然是心裡真的有一些想法，就覺得危機感很重，我覺得站在黨的角度，不一定要對這種聲音做最極端的處理，因為這也表示黨內確實有人支持韓國瑜，這也是事實」。

郭正亮說，「我覺得鄭麗文對國民黨內還是有相當的了解，畢竟她當過馬英九的發言人，那也大概知道一些盤，也了解國民黨的地方派系的情況，主要還是忠言逆耳，這就看國民黨要怎麼面對」，最後郭正亮更，「國民黨內還是有相當的人跟鄭麗文是同樣想法，這就是考驗金溥聰怎麼理解他選舉的盤，那鄭麗文所講的那群支持者，更是你侯友宜要的票不是嗎？」