民進黨立院黨團表示，把這種政績議題丟到法院手忙腳亂沒有必要。（摘自民進黨立院黨團直播）

台北市議員侯漢廷日前不滿綠營在服貿議題造謠，指服貿將「開放陸人來台搶工作」，政治攻擊侯友宜、柯文哲，告發賴清德等11人《正副總統選舉罷免法》等罪。台北地檢署已受理分「他字案」，將賴清德11人列為被告，對此，民進黨立院黨團表示，把這種政績議題丟到法院手忙腳亂沒有必要。

民進黨立院黨團書記長莊瑞雄表示，服貿議題涉及到經貿政策，過去馬政府服貿議題在國內引起這麼大的爭端，聯最後行政院被包圍，動用到鎮暴，過去這些爭議歷歷在目，政府對政策，本來就必須把重大國政方針說清楚。

莊瑞雄說，柯文哲部分是因為他接受媒體訪問提到先貨貿再提服貿，國民黨也提到政治主張，服貿如果開放，是否會開放大陸人搶工作？當然會，當初被批評為黑箱不透明，這麼多團體出來抗議，服貿議題涉及食衣住行，對台灣產業有衝擊，法院夠忙了，把這種政績議題丟到法院手忙腳亂沒有必要。