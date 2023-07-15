農田水利署8日剛決定嘉南平原2期稻作停灌，曾文集水區9日至14日接連降雨6天，累積91毫米降雨量，曾文水庫蓄水率回升至15％，南區水資源區推估進帳800萬噸，針對可能侵襲南台灣的泰利颱風，期盼帶進更多颱風雨。

嘉南平原久逢大旱，農水署因評估曾文與烏山頭水庫水量不足供灌2期稻作，首次全年宣布稻田停灌休耕。消息才剛宣布，曾文水庫集水區隨即傳來雨訊。

因對流雲系旺盛，連日降下大雷雨，曾文集水區9日至14日累積雨量逼近百毫米，其中10日至13日每天都有兩位數雨量進帳，曾文水庫蓄水量7600萬噸，同樣連日降雨的烏山頭水庫蓄水量為3900萬噸，兩水庫合計1億1540萬噸，蓄水率合計逼近2成。

南台灣旱象未解還逢連日高溫，民生用水大增，主供民生用水的南化水庫雖然集水區降雨少，靠著每天持續從甲仙攔河堰越域引水，蓄水率一路回升破7成，暫時用水無虞。

南台灣各座水庫十分依賴颱風雨，台灣卻已1400天無颱風登陸，15日南方海域上正形成泰利颱風，中央氣象局預估可能向北移動侵襲南台灣，南水局尚無法推估能為曾文水庫帶進多少水量。

南水局副局長何達夫表示，期盼泰利颱風能為水庫帶進適足的颱風雨，解除南台灣水荒。