一名網友在網路上PO出一張照片，北市一處巷口突然出現28根防撞桿圍成一個三角形，不懂是什麼用意，貼文PO出，有網友猜是私人土地，也有人搞笑說準備玩跳棋，對此農田水利署回應，這是為了避免民眾亂停車，占用公有地才設置。

原PO日前在臉書「路上觀察學院」發文，他每天都會經過北市一處巷子裡的交叉路口，某天路口轉角突然出現由28根防撞桿圍成的神祕三角洲，很好奇是什麼用途。照片曝光後，不少網友看到黃色防撞桿剛好圍成三角形，搞笑回應「跳棋阿」、「等另外兩位玩家上線中」、「傳送點，紀錄點 NPC」、「養雞」、「百慕達三角洲」、「畸零地」。

也有人認真回應，「平常肯定有人在那停車擋通道」、「轉彎處不讓汽車停車，不然車過不去，會這樣肯定是有自私的車主停過搞到其他人」。

對此，農水署解釋，是因為接獲檢舉，該處公有土地有人亂停車，隨意占用該位子，為阻止停車亂象才設置防撞桿，但未來會再用其他方式處理。