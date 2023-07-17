6yi7與曾博恩在MV中有激烈動作戲。（台北幸運洞提供）

6yi7推出新歌〈擎天崗愛愛〉。（台北幸運洞提供）

自節目《大嘻哈時代2》一句「我烙賽」因而引發熱烈討論的「嘻哈水豚君」6yi7，推出全新單曲〈擎天崗愛愛〉，歌曲由6yi7創作，傳達在擎天崗開心玩樂的趣事，他直白表示是真實經驗當下的發想。MV邀請以單口喜劇著名的曾博恩擔任「女主角」，兩人在MV中有著各種激烈碰撞的「動作戲」，劇情中親密肢體接觸下，點燃了奇妙情愫。

6yi7曾發行的單曲〈今晚我一定要幹死你〉近百萬點擊更令人不得小覷這顆饒舌新星。隨著2023年進入炎炎夏日，6yi7火辣本色再現，推出新作品〈擎天崗愛愛〉，他說：「這是有一次在山上快樂的時候想到的歌名，內容大概是說喜歡一個女生真的可以為他赴湯蹈火，什麼事都做得出來。」坦率直白的示愛之歌，勢必成為神曲。提到自己是否有願意令他付出一切的理想型，6yi7則直言：「我喜歡善解人意，屁股又大的女生。」

此次MV更邀請到單口喜劇演員曾博恩擔任「女主角」，提到當初選定他為角色首選，重口味的6yi7分享一開始從鄰居婆婆、移工妹妹、身旁的肉肉美女各想了一輪，覺得她們都很好也各有各的味道，但就是少了一點什麼，直到6yi7偶然討論起他與曾博恩都在「健身網紅」Peeta葛格的健身房一起運動，企劃同事便建議6yi7不如找曾博恩來擔綱女主角！一開始覺得只是在開玩笑的6yi7立刻傳了訊息給曾博恩，沒想到僅5秒曾博恩神速回覆「OK」，速度爽快到團隊都懷疑6yi7是不是跟曾博恩之間有什麼不可告人的秘密，竟能無條件的促成如此破天荒的限定組合。

MV中，6yi7與曾博恩在鏡頭前奇妙的化學曖昧反應，令大家光是透過螢幕就忍不住拍手叫好。拍攝過程中，最令6yi7難以忘記的即是當天一下暴雨又大太陽、潮濕高溫的惡劣天氣，也讓團隊好幾度暫停拍攝；儘管如此，曾博恩卻仍全程敬業演出，全場奔跑、衝撞，發揮金馬等級的演技，將曖昧的情愫演得入木三分，並在MV最後跳起自編的「臀舞」，可說是最敬業的「女主角」，精湛演技讓6yi7留下深刻印象。