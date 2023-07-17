陳零九淚灑舞台。（滾石唱片提供）

五堅情15日在馬來西亞舉辦巡演。（滾石唱片提供）

由邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、賴晏駒和婁峻碩組成的五堅情，7月15日於 Mega Star Arena舉辦《Moon Landing 月面著陸》吉隆坡演唱會，出場後五堅情熱情大喊：「馬來西亞我們終於來了！」邱鋒澤更稱：「三年後第一次親眼見到你們！」開場不久，團員們意外發現台下粉絲們在哭，婁峻碩驚訝表示：「才唱第三首歌而已，怎麼底下已經哭一片。」自曝：「我也很想哭，所以不敢看台下在哭的人，結果閉著眼唱卻卡詞。」

台下一位女粉絲崩潰大哭，小賴見狀把她請上台和團員們聊天，直接說要開「心療診所」。結果女粉絲上台後表示，自己是從印尼特地飛過來大馬看演唱會，哭的原因竟是「想到你們要回去了就很難過」，讓小賴失望說：「你不是因為有感情的故事才哭？」女粉絲搖頭，小賴毫不留情說：「好，謝謝你。」團員們也紛紛笑說：「想太遠啦！」、「我們還在這裡」、「我們不是正在表演嗎？」場面溫馨有趣。

五堅情為吉隆坡站設計專屬於大馬的3週年組曲橋段，更邀請在地知名唱跳YouTuber組合「3P」在台上較勁尬舞，合唱賀歲爆紅歌曲〈我的媽呀〉加上舞蹈battle，炒熱氣氛到最高點。結束後邱鋒澤逗趣說：「為什麼要這樣折磨我們？」更透露：「練舞時真的很暈很喘，到底要轉幾圈？好像在練Tabata！」

五堅情也在台上分享成軍3週年的內心感受，五人說到相處點滴時，都真情流露，黃偉晉表示：「謝謝你們三週年的陪伴，希望我們能一起邊玩邊工作，繼續下去。」婁峻碩透露家人都到場支持，眼眶泛淚分享心情：「大家有沒有一群朋友，只要待在一起不管做什麼事情都很放鬆？五個人各自都非常忙，要喬出時間一起工作都很難，聚在一起都很珍惜那些時間。跟你們在一起都很快樂，這是真的。」

邱鋒澤說：「我們在一起的時間過得特別快，現實和夢很模糊，如果這是一場夢，不要搖醒我，希望可以繼續做夢，夢裡有大家一起陪伴。」小賴不停擦淚：「我沒有參加過畢業旅行，每次去巡演就像是在完成大學沒做到的事情，這一切都很不可思議，跟他們4人一起去了很多地方，很像在蓋章，希望一起完成很多里程碑，也希望我的家人有機會可以來看我們一起表演。」

陳零九淚崩分享內心話：「其實感觸真的滿多的，我覺得這個世界很複雜，我們也都遇過很多事情，可以讓我短時間忘掉這麼多複雜情緒就是和你們在一起。」更表示：「只是享受單純快樂的感覺，長大後很難有這樣的心情，所以很珍惜跟你們一起的表演，也很謝謝你們給我們這個舞台，希望三週年可以一直下去。」最後五堅情預告7月23日即將帶來全新EP作品《ROYAL》，《Moon Landing 月面著陸》澳門站演唱會也將在7月22日於倫敦人綜藝館開唱。