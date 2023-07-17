混血「情歌王子」倪安東去年2月與同為歌手的女友管罄二婚，同年6月在美國舊金山舉行婚禮，台灣方面，則在昨(15)日於陽明山上的景觀餐廳宴客，事後，倪安東轉發親友錄製的婚禮影片，只見兩人深情對唱，且不忘與台下賓客互動，宛如演唱會般，之後還出現甜蜜接吻的一幕，讓旁人看得相當羨慕。

倪安東15日與管罄舉行婚禮，證婚儀式時，管罄被爸爸牽著手進場，交給在前方等候的倪安東，之後在所有賓客的見證之下接吻，正式婚宴後，倪安東先在台上大秀好歌喉，管罄則與台下嘉賓握手互動，再優雅走到舞台上，與倪安東深情對唱女神卡卡的歌曲《Shallow》，而到了婚禮尾聲，還安排抽獎歡節，現場氣氛相當歡樂。

倪安東事後在IG限動轉發親友錄製的婚禮影片，可見親友們寫下：「從這個視角邊吃邊看真好玩」、「好美的婚禮，滿滿的愛」、「然後就變成演唱會了」，看得出婚禮成功達到賓主盡歡的效果，值得一提的是，倪安東看到管罄唱歌畫面，不忘誇讚老婆，驚呼：「我老婆真會唱」，看得出兩人的感情超級好。

回顧倪安東早年婚姻，他前妻2017年指控管罄介入婚姻，雙雙向兩人提告，為此，管罄拿出35萬和解，隔年倪安東正式跟前妻分開，演藝事業跌落谷底，不過感情仍穩定發展，後來曾被媒體拍到約會畫面，2022年兩人登記結婚後的第一個情人節，管罄曾感性發文：「曾經我們碎成一塊塊，然後慢慢撿起來，填補彼此的缺乏、彌補過去的缺憾」，文末還對倪安東甜喊：「我的愛人，Happy Valentines 。」