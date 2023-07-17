有著「甜心教主」美稱的女星王心凌昔參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第三季而再度爆紅，歌曲《愛你》更是在各大社群平台上傳唱。近期，年滿40歲的她在社群上曬出多張近距離特寫畫面，讓粉絲欣賞她的零瑕疵美肌。

王心凌近期將帶來2023「王心凌 SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」，首站9月23 、24日於台北小巨蛋開唱，而兩場共計2萬1000張的門票，在短短時間內便全數完售，成績不俗。此外，正忙著準備相關工作事宜的她，昨(16)日在社群上曬出多張工作花絮美照，吸引不少人前往朝聖。

王心凌在各社群平台上配文寫下：「今日繼續Fighting（其實好睏）。」等字句，並附上一個為自己打氣的表情符號，同時也PO出9張花絮照片。從曬出的畫面中可見她上身穿著淺色系的貼身長袖，下身搭配著黑色的短褲，此穿搭讓她的修長美腿以及凹凸有致的身材在鏡頭前一覽無疑，幾張極近距離的「貼臉特寫」照，更讓她的零瑕疵美肌及精緻小巧的五官清晰可見，凍齡模樣讓不少粉絲看得相當開心。

相關貼文PO出後，頓時吸引不少粉絲們前來朝聖女神的美貌，紛紛留言：「努力到讓人心疼的Cyndi」、「姐姐今晚真的很美，仙女下凡，愛你哦」、「心凌姐姐美翻了，我又有很多手機壁紙了」、「我們會一直支持妳的。」