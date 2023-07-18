肇事小貨車擦撞路肩護欄後占用快官出口匝道。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

國道3號中山高速公路北上203公里快官出口匝道，今天清晨6點多發生一起自小貨車自撞事故，小貨車擦撞護欄肇事，幸好駕駛僅骨折，送醫無生命危險，不過，設立在路旁的「禁行路肩」告示牌遭撞爛。這起事造成雖一度造成車流回堵，經國道警方處理後，事故路段行車已回復順暢。

警方初步調查，清晨6點38分，55歲的王姓男子駕駛小貨車行經事發路段快官出口匝道時，疑因操作不當，先擦撞匝道左側護欄後，車輛再彈向右側，並擦撞右側護欄，撞壞「禁行路肩」告示牌。事故發生後，王男因左小腿骨折，被送往彰化基督教醫院醫治。

因這起事故發生在匝道上，事故發生後一度占用出口匝道車道，影響到該地行車，約一個小時後狀況排除，該地才恢復通車。

警方表示，這起事故詳細事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清，接獲報案後立即通知救護車、調派巡邏車前往處理，另派遣緩撞車前往事故現場後方警戒，疏導車流。

國道警方呼籲，用路人平時應建立良好行車觀念，使用正確駕駛姿勢，若遭遇突發狀況保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生。