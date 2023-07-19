享譽盛名的澎湖西嶼鄉大菓葉柱狀玄武岩柱，一直是遊客駐足拍照的景點。但儘管交通部觀光局澎湖國家風景區管理處在此設置禁止攀爬告示牌，祭出罰則，並在下方種植仙人掌，但還是有遊客無懼落石擊中危機，看不懂警告標語，就是要去攀爬。

日前一組遊客，還一家大小，便是學著猴子行徑，翻越仙人掌阻礙攀爬拍照，讓其他遊客看不下去，憤而錄影照相匿名投稿爆料公社，果不其然成為眾矢之的，又是一陣撻伐。

柱狀節理是火山岩區所特有的地質景觀，岩漿噴出地表或貫入岩層後，溫度逐漸降低，岩體因冷卻收縮而形成柱狀節理。而位在澎湖西嶼濱海公路二崁草原至大菓碼頭間的「柱狀玄武岩」，當年便因盜採砂石而露出，大片的柱狀玄武岩柱景觀分常壯觀，加上雨後玄武岩前方的凹地積水還會倒映，如幻似真、相當唯美，變成美麗的錯誤。

但也因為長時間的風化等營力作用，部分石柱岩體已有鬆動跡象，甚至已有石塊崩落，攀爬玄武岩石柱具危險性。也因此主管機關澎管處，依發展觀光條例在現場設立禁止攀爬告示牌，同時也在玄武岩柱下方，種植多刺的仙人掌，就是希望發揮阻隔效果，避免遊客太靠近發生危險，也讓大家拍照取景時沒有太多雜物干擾。但沒想到但16日仍傳出一家大小，無視告示牌，翻越仙人掌，直接攀岩拍照。

澎湖國家風景區管理處強調，依發展觀光條例第64條第2項規定，不得有攀爬、塗鴉、生火及其他破壞玄武岩及景觀行為，未經允許，也不得以任何型式影響景觀面貌，造成有礙觀瞻之行為，違反規定者，可處新台幣5000元以上、100萬元以下罰鍰。