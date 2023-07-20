國民黨台北市議員張斯綱20日偕同被害人A小姐出面舉行記者會，控訴我國友邦索馬利蘭駐台代表處，涉嫌欺壓台籍員工、不當解僱，甚至非法僱用未持有工作簽的外籍員工。張斯綱也怒批，只要受害者A小姐提出「可能違法」的疑慮，代表處拿外交豁免當免死金牌，不僅不出席調解會，更以此要求A小姐「高薪低報」，否則可「依法」不給付勞健保與加班費，痛批對該駐台代表處誇張之情事，我國外交部竟雙手一攤冷眼旁觀，完全無法保障我國人民之權益。

受害者A小姐在記者會中表示，2021年5月時受僱於索馬利蘭駐台代表處，起初敘薪時，駐台代表穆姆德就表明不會給付勞健保與加班費，「因為他說按照台灣法律，不給台籍員工這些保障也不違法」，幾經爭取下，才勉為同意負擔「部分」勞健保，條件是必須高薪低報。

A小姐接著表示，受雇期間穆姆德及其家人時常要求她代墊個人開銷及辦公室支出，如代表的兒子配眼鏡、全家出遊的高鐵費、辦公室電話及網路費上萬元等，並從不主動還款。直至2022年8月發生穆姆德家中聘用的菲籍外傭逃跑，並直指她與外傭勾結，除了數度強迫交出手機證明清白，雖然看完手機後發現指控毫無根據，但是最後仍遭惡意解雇。

A小姐控訴，在她離職當天，代表處另名莫姓同事，以「公務檢查」為由，在未經同意下擅自取走她的私人物品，與偷看她在電腦內之文件等行為，更在她已表達不願意的情況下強行擁抱她，當時穆姆德代表在辦公室內亦視而不見。事後她向也向警方報案，檢察官最後採信「違背她意願的擁抱是祝福」之說詞，最後不起訴處分。

張斯綱則直言，該名莫姓外籍員工，在代表處擔任「經貿組組長」，持有的卻不是合法的工作簽證而是「學生簽證」，「這簡直是天大的笑話，外交部難道都不知道？」張斯綱說，目前受雇於各國駐台代表處的我國人民約有800多位，其中還有多少類似未享有勞健保、不當解雇情況的未爆彈？

張斯綱強調，外交部應該正視索馬利蘭駐台代表不尊重我國法律的行徑，將其宣布為不受歡迎人物，並應負起責任清查各駐台代表處之僱傭關係，保障國人工作權益。