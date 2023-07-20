桃園市一名王姓女子發現丈夫Line通訊記錄裡與賴女的親暱對話，丈夫隨即坦承婚外情事實，而她亦要求兩人分手。未料丈夫與賴女分手又復合，賴女甚至對其怒嗆「不被愛的，才是第三者」，亦於臉書高調曬文並留有「從今以後，多多指教老公」字眼之合影，後再傳送予王女。王女一怒之下，憤而提告求償60萬元。經桃園地院審理，認為王女無法證明賴女與丈夫交往時，是否得知男方已婚一事而未採信其說辭，裁定駁回。可上訴。

根據判決書，王女與丈夫黃男於2014年結婚，2022年9月上旬發現丈夫Line裡與賴女的親暱對話，從而得知丈夫外遇一事。王女提出讓丈夫與賴女協商分手之要求，二人分手之前，她則先返娘家暫住。

王女指稱，當時丈夫對她表示已經與賴女分手，於是她才從娘家返回夫妻二人原先共同居住的房子。未料返家第5日，王女卻發現丈夫還與賴女保持聯繫，賴女甚至登門嗆聲「不被愛的，才是第三者」，之後就見丈夫從家中搬出，跟隨賴女一起在外租屋。另，王女亦控訴賴女曾於臉書高調曬文，更過分將留有「從今以後，多多指教，老公」字眼之貼文傳送予她。同一時間，丈夫黃男亦擬好離婚協議要求她簽字，王女因此無法繼續忍受，憤而對賴女提告求償60萬元。

賴女辯稱，與王女丈夫黃男之所以認識，乃出於對方當初主動接近，而黃男交往至今仍然謊稱單身甚至連身分證配偶欄也曾經變造。直至黃男一次謊稱王女纏賴家中不肯離去，於是她一同前往查看究竟，方才得知黃男早已結婚。賴女強調，她事後數次提出分手，但黃男卻以情緒不穩定為由要挾她，此後二人未有聯繫，亦不曾同居，她更無要求過對方拿離婚協議書予王女。

王女雖提出丈夫黃男信件，信中稱其與賴女大約2021年中旬交往，賴女起初確實不知他已婚事實，直至後來得知依舊勉強維持在一起。黃男亦指稱，賴女當時向他表示如若想繼續維持關係，則必須於2022年初與妻子王女離婚，但期間斷續延至9月後則少有聯絡，其中理由為黃男一直不離婚。

桃園地院審理時，認為黃男信中並無給出具有說服力之細節，而黃男亦完全並無提及去年9月間賴女曾至王女住處、或其應賴女要求拿離婚協議書要王女簽名兩件事，因此不足採認原告王女所主張，被告賴女與黃男交往時知情對方已婚之事實；加之黃男本人並無親自到庭作證，僅憑信中陳訴難以信服，而另一面證人證詞亦非親自見聞，故不採認王女說辭，裁定駁回告訴。全案可上訴。