新北市板橋區新埔捷運站前今（20）日下午發生一起驚悚意外。一名22歲黃姓女大生在等公車時，慘遭上方17樓正在裝設中的冷氣室外機砸中頭部，當場失去生命跡象，送醫搶救後傷重不治。海山警分局目前已將31歲李姓冷氣工人帶回偵訊，調查事發經過，將以過失致死罪嫌偵辦。對此，知名律師賴大為也透露，原則上工人執行業務過程中所造成的損失，屋主是不需要負責的，因此法律責任歸屬將為承攬人（工人）。

據了解，新埔捷運站2號出口旁大樓17樓住戶今（20）日找來工人安裝冷氣機，下午1時許李姓工人在安裝窗型冷氣時，過程中不慎將整台冷氣機從17樓掉落，不偏不倚砸中在民生路公車站等公車的22歲黃姓女大生，黃女頭部重創、雙腿骨折，現場已無生命跡象，而一旁的姊姊目睹驚悚過程，撥打119報案後，驚嚇哭喊同時立刻蹲地幫妹妹實施CPR，黃女經緊急送往亞東醫院急救，仍不幸宣告不治。

對此，賴大為律師表示，根據《民法》第189條：「承攬人因執行承攬事項，不法侵害他人之權利者，定作人不負損害賠償責任。但定作人於定作或指示有過失者，不在此限」。

因此，請人裝冷氣為承攬，原則上承攬人（工人）執行業務過程中所造成的損失，定作人（屋主）不需要負責。除非是屋主有什麼指示被認定有過失。而原則上一般裝冷氣師傅，屋主應該沒有那個能力或專業去指示他，所以屋主大多不用負責。