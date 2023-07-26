高雄一名女大生到某知名超商實習時，呂姓資深店員見其姿色頗佳，竟藉故工作上犯錯，逼女大生吞藥還發生關係，家人發現不對勁逼問出實情，報警揪惡狼。呂男趕緊拿30萬賠償，高雄法院依對受監督之人利用權勢性交罪，處有期徒刑8月。緩刑3年。可上訴。

去年暑假期間，女大生參加校方與超商的產學合作計畫，被指派到高雄某家超商實習，當時由呂男負責教導女大生相關店務，女大生剛到職，大小狀況不斷，呂男藉故女大生太常犯錯、造成他困擾，去年7月20日，要剛下班的女大生直接到他家，要進行「特別指導」。

女大生前往呂男位於三民區的住處，拿出一顆藥丸要女大生吞下，女大生根本不敢吞來歷不明的藥物拒絕，見她不從，還要她「拿出誠意」，才因此得逞。事後，家人驚覺女大生不對勁，追問之下，才得知遭性侵，立刻到醫院驗傷、採集證據，並報警求助。

檢方偵查時，呂男坦承與女大生發生關係，但強調沒有利用權勢，2人是情投意合。但檢方發現，查扣到的藥丸驗出威而鋼的成分，依據女大生下體採集的染色體等相關事證，認定黃男性侵，偵結後依利用權勢性交罪將他起訴。高雄法院審酌他與女大生已調解成立，並已賠償30萬，依對受監督之人利用權勢性交罪，處有期徒刑8月，緩刑3年，並於判決確定後2年內參加法治教育3場次，緩刑期間付保護管束。可上訴。

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